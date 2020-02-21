Стали известны условия, на которых Чави соглашался возглавить «Барселону»

Стали известны условия, на которых бывший капитан «Барселоны» Чави соглашался на должность главного тренера команды. Каталонский клуб проявлял интерес к испанцу этой зимой, незадолго до увольнения Эрнесто Вальверде. Как утверждает El Laguero, испанец требовал:

— начало работы — в июне;

— максимальный контроль над спортивной сферой;

— Карлес Пуйоль и Жорди Круифф в тренерском штабе;

— возвращение в академию Жоана Вила;

— изменения в медицинском сервисе;

— роль тренера его брату Оскару.

Однако президент «Барсы» Жосеп Мария Бартомеу отменил переговоры, поскольку его не устроили условия. Он хотел, чтобы Чави приступил к работе немедленно. В результате команду принял Кике Сетьен.

Чави защищал цвета «Барселоны» с начала карьеры до 2015 года, после чего перешел в катарский «Аль-Садд». В этом клубе он также начал тренерскую карьеру, возглавив первую команду в 2019 году. (sport-express.ru)