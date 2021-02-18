Стали известны детали готовящихся санкций ЕС против России из-за Навального

Евросоюз готовит новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ограничения, вероятно, не коснутся влиятельных российских бизнесменов. Об этом пишет Bloomberg.

Как сказал источник из дипломатических кругов, санкции будут распространяться на «российских официальных лиц и организации, которые, как предполагается, напрямую причастны к этому делу».

Издание пишет, что о санкциях представители ЕС договорятся 22 февраля. Таким образом, введение ограничений могут одобрить к концу месяца. (gazeta.ru)