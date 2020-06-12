Стала известна причина отмены Гран-При Азербайджана

Официальный сайт «Формулы 1» раскрыл причину отмены Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии.

Как сообщает Report, этот шаг был принят в связи с различными проблемами, с которыми сталкиваются промоутеры в указанных странах.

Отмечается, что установка уличных трасс в Сингапуре и Азербайджане требует длительного времени. Это также не позволяет проводить мероприятия в период неопределенности. А в Японии ограничения на поездки привели к решению не продолжать гонку.

Отметим, что Гран-при Азербайджана должен был состояться 5-7 июня, однако был отложен на неопределенный срок. Сегодня же было объявлено об отмене соревнований.