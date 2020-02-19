США заявили о неэффективности «астанинского процесса» по Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила о неэффективности «астанинского процесса» по Сирии, Вашингтон настаивает на необходимости установления режима прекращения огня под контролем ООН.

«Сейчас очевидно, что более не следует доверять астанинской группе в (решении задачи) прекращения насилия. Самый ясный путь, который мы видим для немедленного прекращения насилия на северо-западе Сирии, — чтобы ООН полностью взяла под свой контроль новую инициативу по прекращению огня», — сказала Крафт.

По ее словам, эта работа должна стать главным приоритетом генерального секретаря организации и спецпредставителя по Сирии. Ее заявление поддержал представитель Германии. Он подчеркнул, что «не существует военного решения существующей ситуации» и призвал к прекращению насилия: «это необходимо остановить, если мы не хотим еще большей гуманитарной катастрофы XXI века». «Нет альтернативы политическому процессу», — сказал он.

«Если ситуация будет продолжаться, вскоре будет больше сирийцев за пределами Сирии, чем в самой стране», — предупредил представитель Германии. (РИА Новости)