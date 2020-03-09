США заявили, что не блокировали заявление по Идлибу в ООН

США не блокировали принятие общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии в ООН, заявила в воскресенье официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«США ценят прошедшие вчера в СБ ООН консультации по Идлибу. Вопреки сообщениям не было вето или блокирования чего бы то ни было», — написала она в Twitter.

Ранее источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что общее заявление не было принято из-за США.

«США продолжать следить за ситуацией с безопасностью на северо-западе Сирии и консультироваться с Турцией по условиям для сохранения режима прекращения огня», — написала Ортагус.

| 2020-03-09T02:12:10+00:00 9 марта 2020, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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