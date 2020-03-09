США заявили, что не блокировали заявление по Идлибу в ООН

США не блокировали принятие общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии в ООН, заявила в воскресенье официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«США ценят прошедшие вчера в СБ ООН консультации по Идлибу. Вопреки сообщениям не было вето или блокирования чего бы то ни было», — написала она в Twitter.

Ранее источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что общее заявление не было принято из-за США.

«США продолжать следить за ситуацией с безопасностью на северо-западе Сирии и консультироваться с Турцией по условиям для сохранения режима прекращения огня», — написала Ортагус.