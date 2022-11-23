Власти США ввели санкции в отношении трех иранских чиновников, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и Силами правопорядка Исламской Республики Иран, в связи с подавлением протестов в стране. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Минфина США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США включает в [санкционный] список трех чиновников иранских органов безопасности в связи с продолжающимся подавлением иранским режимом идущих по всей стране протестов, в том числе в самое последнее время и в курдских районах», — отмечается в тексте.

Подчеркивается, что рестрикции были введены в рамках исполнительного указа американского президента, предписывающего санкции в отношении «лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека, касающиеся Ирана». В список были включены, в частности, Хассан Асгари и Алиреза Моради — представители региональных властей в городе Сенендедже, который является административным центром провинции Курдистан. Также санкции были введены в отношении Мохаммада Осанлу — представителя властей в провинции Западный Азербайджан и городе Мехабад. Как отмечается в документе, все они связаны с КСИР или Силами правопорядка Исламской Республики Иран. «Лица, против которых сегодня вводятся санкции, действовали или, как предполагается, действовали в интересах этих организаций, против которых ранее уже были введены санкции», — подчеркнули в Минфине.(ТАСС)