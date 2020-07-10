США ввели санкции против китайских чиновников

Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за нарушение прав человека.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из сообщения, санкции введены на основании закона США «Глобальный Магнитский», который предполагает введение подобных ограничений в связи с нарушением прав человека.

Кроме того, под санкции попали член Политбюро ЦК, секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного округа Чэнь Цюаньго, бывший партсекретарь Управления безопасности Хо Люцзюнь, директор и партсекретарь этого управления Ван Миншань и бывший заместитель партсекретаря района Чу Хайлунь.

«Эта организация и должностные лица подпадают под санкции за их причастность к серьезным нарушениям прав этнических меньшинств в Синьцзяне, которые, как сообщается, включают массовые необоснованные задержания и жестокое физическое насилие, помимо других серьезных злоупотреблений, направленных против уйгуров — тюркского мусульманского населения, коренного в Синьцзяне, и других этнических меньшинств в регионе», — говорится в сообщении американского ведомства.

В целом санкции предполагают заморозку всех активов указанных лиц и организации, находящихся в юрисдикции США, запрет на деловые контакты с ними и запрет на въезд в США.

США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, и заявляя, что разрабатываемый парламентом КНР законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.