США увеличивают финансирование программы освоения Луны и Марса

Белый дом запрашивает у Конгресса США 25,2 млрд на программу освоения космоса Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2021 финансовом году. Об этом свидетельствует проект бюджета администрации США, обнародованный в понедельник, 10 февраля.

«Бюджет предусматривает увеличение финансирования инновационных программ, которые сделают возможной высадку астронавтов на Луну, а также поддержку предварительных миссий и передовых технологий, которые позволят проводить дальнейшие исследования «, — говорится в распространенных в понедельник справочных материалах Белого дома. (DW)