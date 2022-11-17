По данным правительства Баварии, армия США расширяет свое присутствие в Ансбахе. На американской базе в городе будут на постоянной основе размещены еще 500 военнослужащих, а также члены их семей — в общей сложности более 1000 человек, сообщил офис земельного премьер-министра (госканцелярия) в среду, 16 ноября. Кроме того, Соединенные Штаты планируют до 2032 года инвестировать около 1,6 млрд долларов (1,5 млрд евро) в американский гарнизон в Ансбахе, который также включает в себя базу в Иллесхайме, указывается далее.

Руководитель госканцелярии Флориан Херман приветствовал эти намерения. «Бавария — гордый партнер армии США», — заявил он. Херман назвал «ценным сигналом» для трансатлантического партнерства в области безопасности то, что президент США Джо Байден так быстро принял меры после своего заявления на саммите НАТО в Мадриде о размещении дополнительных американских войск в Европе.

«Для архитектуры безопасности Германии и Европы очень важно, что США увеличивают присутствие своих войск и что мы вместе посылаем сигнал силы и единства восточному флангу НАТО», — подчеркнул представитель баварских властей.