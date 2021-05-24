Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США требуют международного расследования инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы осуждаем режим Лукашенко за продолжающиеся угрозы журналистам и необоснованные их задержания только за то, что они делают свою работу. Эти действия — развернуть полет между двумя странами ЕС, чтобы задержать журналиста, — шокируют. Это вопиющий вызов со стороны режима международному миру и безопасности. Мы требуем немедленного, прозрачного и заслуживающего доверия международного расследования», — сказала Псаки.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.