США выступают за налаживание общенационального диалога в Афганистане, усматривая угрозу возобновления в этой южноазиатской стране гражданской войны. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст, передает ТАСС.

«Все еще существует настоятельная потребность развертывания политического процесса в Афганистане. <…> Я действительно опасаюсь, и, мне кажется, в этом заключается консенсус [специалистов], что наблюдаемое нами в настоящее время [в Афганистане] является [лишь] паузой в 44-летнем конфликте. И что мы можем увидеть с течением времени возвращение к гражданской войне. В нашем аналитическом сообществе вопрос стоит не в том, увидим ли мы [вообще] возвращение конфликта, а в том, когда [именно это произойдет]», — отметил Уэст, выступая на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.