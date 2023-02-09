Американские военные планируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию ракетных комплексов HIMARS, сообщил «Голосу Америки» высокопоставленный американский генерал на фоне повышенного спроса на это оружие в Восточной Европе после успешного применения в Украине.

«Мы все еще находимся на предварительной стадии обсуждения, но это будет место, где мы могли бы собрать несколько стран, – заявил в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» командир 5-го корпуса генерал-лейтенант Джон Колашевски, который отвечает за операции Армии США на восточном фланге НАТО.

Новость появилась после того, как во вторник Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Польше 18 пусковых установок HIMARS, а также сотен управляемых систем залпового огня и десятков армейских тактических ракетных комплексов. Сделку, стоимость которой оценивается в 10 миллиардов долларов, запросило правительство Польши.

Предложенной программой по HIMARS смогут воспользоваться страны НАТО, которым одобрены продажи артиллерийских систем дальнего радиуса действия. Среди них такие страны, как Эстония, Польша и Румыния, находящиеся на восточном фланге НАТО.

«НАТО видит жестокость того, что происходит в Украине, и есть ощущение неотложности, ощущение цели, и все 30 стран объединились, чтобы вместе обеспечить эффективную защиту территории НАТО», – сказал Колашевски.