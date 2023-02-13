Американские военные летчики сбили очередной летающий объект. Об этом в Twitter сообщил конгрессмен-республиканец Джек Бергман.

Он уточнил, что перехват состоялся над озером Гурон на границе с Канадой. За несколько часов до этого США закрывали часть воздушного пространства на севере страны.

Политик отметил, что народ заслуживает гораздо большего количества ответов, чем было представлено до сих пор.

Кроме того, сообщается, что объект, сбитый у границы с Канадой, оказался нестандартной формы. Как рассказал законодатель, истребитель F-16 ВВС США сбил загадочную «восьмиугольную» цель ракетой «Сайдвиндер».

4 февраля США уничтожили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в воздушном пространстве Канады.