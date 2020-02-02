США расширяют свои крупнейшие базы в Сирии

США начали расширять две крупнейшие базы в Сирии, сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на местные источники.

По данным издания, речь идет о базе у месторождения нефти «Омар» и «Таль Байдар» на северо-западе провинции Хасеке. Таким образом США продолжают сохранять присутствие в районе нефтяных месторождений в арабской республике.

Помощь в расширении баз оказывается Рабочей партией Курдистана (РКК). По данным агентства, в «Омар» уже перебросили рабочую технику, а у «Таль Байдар» США приобрели территорию для последующего расквартирования.

Как отмечает агентство, подобные действия могут быть обусловлены «ростом напряженности между Вашингтоном и Москвой».