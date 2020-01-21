США работают над сменой власти в Венесуэле, заявил Помпео

«Проект, над которым мы работаем, должен привести к тому, что (президент Николас) Мадуро уйдет и народ Венесуэлы сможет провести свободные и честные выборы. Мы работаем со странами Южной Америки, Центральной Америки и Европы, странами всего мира, чтобы добиться этого результата», — заявил госсекретарь.

При этом Помпео отметил, что считает стратегию, которую США ведут в отношении Венесуэлы, действенной и что менять ее не нужно. «Очевидно, еще многое предстоит сделать. Мадуро все еще стоит у власти, развязывая один из крупнейших гуманитарных кризисов в мировой истории. Но вместе мы движемся вперед», — добавил госсекретарь.(РИА Новости)