США призвали Афганистан стремиться к окончанию войны с «Талибаном»

США после объявления о результатах президентских выборов в Афганистане призывают власти в Кабуле сосредоточиться на окончании войны с «Талибаном», заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
«Афганский народ хочет мира. Настало время сфокусироваться не на предвыборной борьбе, а на шагах по установлению долгосрочного мира, окончании войны с «Талибаном», а также нахождению формулы политического урегулирования, которая бы отвечала интересам всех граждан страны посредством межафганских переговоров», — следует из распространенного заявления.
В госдепе отметили, что ожидают начала межафганских переговоров в марте. «Мы призываем все стороны принять в них участие», — заявила Ортагус.
| 2020-02-25T23:21:01+00:00 26 февраля 2020, 05:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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