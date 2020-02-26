США призвали Афганистан стремиться к окончанию войны с «Талибаном»

США после объявления о результатах президентских выборов в Афганистане призывают власти в Кабуле сосредоточиться на окончании войны с «Талибаном», заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

«Афганский народ хочет мира. Настало время сфокусироваться не на предвыборной борьбе, а на шагах по установлению долгосрочного мира, окончании войны с «Талибаном», а также нахождению формулы политического урегулирования, которая бы отвечала интересам всех граждан страны посредством межафганских переговоров», — следует из распространенного заявления.