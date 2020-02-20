США пригрозили прекратить делиться разведданными с Испанией из-за Huawei

ласти США пригрозили, что прекратят делиться разведданными с Испанией, если к работе с системами связи пятого поколения (5G) в королевстве будут допущены китайские компании. Об этом сообщила в четверг газета El Mundo со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Роберта Стрейера, который курирует в Госдепе вопросы информационной политики и кибербезопасности.

«Обмен данными по безопасности и разведке может оказаться под угрозой», — уточнил он. «Мы не делимся информацией со странами, где в телекоммуникационных сетях есть элементы таких компаний, как Huawei и ZTE», — добавил Стрейер.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая внес Huawei в черный список из-за «угрозы национальной безопасности». В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.(ТАСС)