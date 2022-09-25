Власти США «на очень высоком уровне» заявили Москве, что последствия применения РФ ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, Вашингтон даст решительный ответ. С таким утверждением помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил в интервью телекомпании CBS.

«Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент [России Владимир] Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. <…> Это не сдержит нас сейчас [в предоставлении военной помощи Украине], — сказал Салливан. — Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие в Украине». «Мы сохраняем [конфиденциальность] этих разговоров с российской стороной, но они понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», — утверждал помощник Байдена.

«Мы также ясно заявляли публично, что <…> США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», — добавил Салливан.