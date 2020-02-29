США перенесли встречу Трампа с канцлером Австрии из-за коронавируса

Соединенные Штаты перенесли встречу президента страны Дональда Трампа с канцлером Австрии Себастьяном Курцем из-за опасности распространения коронавируса. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщила австрийская телерадиокорпорация ORF.

В США Курц должен был отправиться в понедельник, встреча с главой Белого дома планировалась на 3 марта. В настоящее время она по инициативе американской стороны отложена на неопределенный срок.

Число подтвержденных случаев заражения новой инфекцией в Австрии уже достигло шести.

Всемирная организация здравоохранения призвала людей не полагаться на молитвы и амулеты при защите от нового коронавируса COVID-2019.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Серьезная ситуация сложилась в Италии, Южной Корее и Иране.

Авиакомпании многих стран приостановили авиасообщение с Китаем, ряд государств прекратили выдачу виз для граждан КНР (aif.ru)