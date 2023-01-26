Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби провел брифинг, в ходе которого ответил на вопрос о возможности поставить Киеву истребители четвертого поколения, передает РИА Новости.

Политик заявил, что США постоянно обсуждают с Украиной все потребности в поставках вооружений, которые эволюционируют в соответствии с развитием ситуации.

Брифинг Кирби прошел после заявления президента США Джозефа Байдена о том, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи объемом $400 млн, включающий 31 танк M1 Abrams.