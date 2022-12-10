США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.

«Мы не говорим Киеву: «Не наносите ударов по русским». Мы не можем говорить им, что делать. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них, однако, когда они используют предоставленое нами вооружение, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции», — заявил представитель американского оборонного ведомства, как сообщает The Times.

Утверждается, что это единственное ограничение. «Оно подразумевает, что целями не должны становиться российские семьи и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно. Насколько нам известно, Украина соблюдает данные условия», — сказал чиновник. (УНИАН)