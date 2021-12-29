Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты намерены вместе с союзниками определить, по каким из российских предложений в сфере безопасности возможен диалог. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, Россия знает, что среди ее предложений есть такие, которые будут неприемлемыми для США и Евросоюза.

«Наша задача во всем этом состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, есть ли потенциал для диалога и консультаций в некоторых сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения», — добавил он.