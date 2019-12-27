США назвали условия, при которых подрядчики «Северного потока — 2» не подпадут под санкции

Компании-подрядчики «Северного потока — 2» могут избежать американских санкций, если прекратят работы до 20 января 2020 года — в течение 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом положений бюджета, вводящих санкции в отношении российских газопроводов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу Госдепартаментом пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

«Соединенные Штаты введут санкции, если связанные со строительством компании немедленно не продемонстрируют свои намерения прекратить работы. Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в проекте «Северный поток — 2″, должна внимательно изучить, что это означает для ее деятельности», — отмечается в документе.(ТАСС)