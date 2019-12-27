США назвали условия, при которых подрядчики «Северного потока — 2» не подпадут под санкции

Компании-подрядчики «Северного потока — 2» могут избежать американских санкций, если прекратят работы до 20 января 2020 года — в течение 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом положений бюджета, вводящих санкции в отношении российских газопроводов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу Госдепартаментом пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

«Соединенные Штаты введут санкции, если связанные со строительством компании немедленно не продемонстрируют свои намерения прекратить работы. Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в проекте «Северный поток — 2″, должна внимательно изучить, что это означает для ее деятельности», — отмечается в документе.(ТАСС)

| 2019-12-27T21:52:20+00:00 28 декабря 2019, 01:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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