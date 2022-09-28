США намерены поставить вопрос об оценке «референдумов» в «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях перед Генеральной Ассамблеей ООН, если резолюцию по этому вопросу не удастся принять в Совете Безопасности.

Как передает ТАСС, об этом заявила во вторник на заседании Совета Безопасности по Украине постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Если Россия решит защитить себя от ответственности здесь, в Совете Безопасности, то мы обратимся к Генеральной Ассамблее, чтобы она послала ясный сигнал Москве», — сказала она.

США и Албания подготовили проект резолюции по «референдумам» в вышеназванных регионах с обвинениями в адрес России.

Голосование по нему ожидается в ближайшие дни.