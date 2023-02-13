США надеются скоро увидеть Швецию и Финляндию в НАТО.

Как сообщает #, об этом на онлайн-брифинге для иностранных журналистов заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.

Она сказала, что не только США, но и другие страны-союзники выражают полную поддержку членству Швеции и Финляндии в НАТО.

«Как уже сказал генеральный секретарь НАТО, процесс вступления этих двух стран в альянс шел очень быстро, 28 из 30 членов уже ратифицировали их членство. Мы также тесно сотрудничаем с двумя другими странами – Турцией и Венгрией. Мы выразили свою поддержку членству Швеции и Финляндии. Надеемся, что эти две страны скоро присоединятся к НАТО, и хотим видеть их в альянсе».