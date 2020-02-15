США на Ближнем Востоке защищают лишь свои интересы, заявили в Китае

Действия США на Ближнем Востоке направлены лишь на защиту собственных интересов, а не на обеспечение стабильности и безопасности, заявил министр иностранных дел Китая ВАН И.
«Сколько войн за последние десятилетия США развязали на Ближнем Востоке? Сколько ущерба это принесло? Сколько бед это принесло народам стран Ближнего Востока? И это все для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке? Подход США не только не способствует поддержанию стабильности и развития, но наоборот, погружает регион в бесконечные потрясения и нищету», — сказал он в интервью агентству Reuter, текст которого опубликован на сайте китайского МИД.
Министр подчеркнул, что США «на самом деле лишь защищают собственные интересы, а не приносят пользу странам Ближнего Востока».
В пример глава МИД привел то, что Пекин направил в страны Ближнего Востока 1,8 тысячи миротворцев и уже более десяти лет обеспечивает безопасность судоходства в Аденском заливе. Помимо этого, Китай организовал форум по ближневосточной безопасности, на котором предложил оставить в прошлом менталитет холодной войны и сформировать общую, всеобъемлющую, устойчивую и основанную на сотрудничестве систему обеспечения безопасности (ria.ru)