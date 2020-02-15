США на Ближнем Востоке защищают лишь свои интересы, заявили в Китае

«Сколько войн за последние десятилетия США развязали на Ближнем Востоке? Сколько ущерба это принесло? Сколько бед это принесло народам стран Ближнего Востока? И это все для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке? Подход США не только не способствует поддержанию стабильности и развития, но наоборот, погружает регион в бесконечные потрясения и нищету», — сказал он в интервью агентству Reuter, текст которого опубликован на сайте китайского МИД.