В Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка, заявили, что Американские военные нанесли в четверг удар с воздуха в Сирии, ликвидировав двух главарей группировки «Исламское государство» в республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня приблизительно в 18:32 по сирийскому времени силы США нанесли успешный авиаудар на севере Сирии», — говорится в заявлении.

Согласно этим данным, были ликвидированы Абу-Хашим аль-Умави, занимавший второй по значимости пост в террористической организации на территории Сирии, и его сообщник, также занимавший высокое положение.