США и талибы еще не завершили выработку соглашения о сокращении насилия в Афганистане

Соединенные Штаты и радикальное движение «Талибан» еще не завершили выработку договоренностей о снижении уровня насилия в Афганистане. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«В настоящий момент процесс переговоров еще продолжается, власти США все еще активно взаимодействуют с переговорщиками от «Талибана», чтобы завершить выработку этих договоренностей», — сказал он.

«Когда мы дойдем до этого этапа, это будет непрерывный процесс оценки. Оценка будет идти день за днем, час за часом и минута за минутой. Генерал Миллер (командующий войсками США и НАТО в Афганистане) будет следить за этой оценкой, чтобы определить, соблюдают ли соглашение все стороны», — подчеркнул в свою очередь официальный представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США контр-адмирал ВМС Уильям Бирн. (ТАСС)