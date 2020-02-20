США и талибы еще не завершили выработку соглашения о сокращении насилия в Афганистане

Соединенные Штаты и радикальное движение «Талибан» еще не завершили выработку договоренностей о снижении уровня насилия в Афганистане. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«В настоящий момент процесс переговоров еще продолжается, власти США все еще активно взаимодействуют с переговорщиками от «Талибана», чтобы завершить выработку этих договоренностей», — сказал он.

«Когда мы дойдем до этого этапа, это будет непрерывный процесс оценки. Оценка будет идти день за днем, час за часом и минута за минутой. Генерал Миллер (командующий войсками США и НАТО в Афганистане) будет следить за этой оценкой, чтобы определить, соблюдают ли соглашение все стороны», — подчеркнул в свою очередь официальный представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США контр-адмирал ВМС Уильям Бирн. (ТАСС)

| 2020-02-19T23:30:15+00:00 20 февраля 2020, 08:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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