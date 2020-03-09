США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Как отмечается, доля военного экспорта России за указанный период составила 21% от мирового объема. Основными покупателями российского оружия (55%) стали Индия, Китай и Алжир. В общей сложности Москва продала свои продукты 47 странам.

Доля военного экспорта Соединенных Штатов за пять лет увеличилась на 23% и составила 36% от всего объема. Вашингтон поставлял оружие в 96 стран, по большей части на Ближний Восток — Саудовскую Аравию.

Военный экспорт Франции и Германии также вырос, их доля равна 7,9% и 5,8% соответственно.

Китай оказался на пятой позиции с показателем в 5,5%.

Основными импортерами по итогам 2015-2019 годов стали Эр-Рияд, Индия, Египет.(Газета.Ru)