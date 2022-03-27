США и Израиль подтвердили решимость помешать Ирану создать ядерную бомбу. Наилучший выход, на взгляд США, является возвращение к международной ядерной сделке с Тегераном, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Иерусалиме в воскресенье, 27 марта, после встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Агрессивная война России против Украины стала еще одним напоминанием, почему это может быть так важно. «С ядерным оружием Иран стал бы еще более агрессивным и мог бы думать, что может действовать с ложным чувством безнаказанности», — приводит слова главы американского внешнеполитического ведомства агентство dpa. Вне зависимости от того удастся ли вернуться к ядерной сделке или без нее, США и Израиль договорились продолжать работать вместе, «чтобы противодействовать деструктивному поведению Ирана в регионе». (DW)