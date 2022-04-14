Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России в связи с ситуацией на Украине, передает РИА «Новости».

Она указала, что речь об этом шла в ходе телефонного разговора американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Псаки подчеркнула, что «всегда можно сделать больше в плане санкций», «есть набор шагов, которые можно предпринять», например ввести ограничения против финансовых институтов и «вторичные санкции».

Ранее Псаки заявляла, что введением санкций против России США рассчитывают на остановку спецоперации РФ на Украине.