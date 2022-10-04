США в ближайшее время усилят технологические санкции против Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Новые ограничения коснутся экспорта полупроводников и микросхем, даже если их делают третьи страны. Таким образом Вашингтон хочет помешать Пекину создавать производительные суперкомпьютеры и выпускать микроэлектронную продукцию.

Ранее США уже ограничили экспорт некоторых компьютерных чипов, применяемых в технологиях искусственного интеллекта. В том числе запрет коснулся высокопроизводительных графических процессоров от Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD). Однако этого может быть недостаточно для сдерживания развития науки и оборонного сектора Китая, считают в администрации президента Джо Байдена.

Новый пакет санкций расширит список организаций в КНР, которым запретят доступ к американским технологиям, способным ускорить научно-технический прогресс и разработку новых видов вооружений. Под ограничения могут попасть не только крупные китайские компании, но и академические учреждения.

Министерство торговли США планирует выпустить новый регламент уже на этой неделе, уточняет агентство. Он будет касаться полупроводниковых технологий, связанных с выпуском чипов с техпроцессом 14 нм и менее. Также будут формализованы введенные ранее ограничения в отношении продукции Nvidia и AMD.

В августе президент США Джо Байден подписал закон о поддержке национальных производителей полупроводников. На развитие секторов, необходимых для конкуренции с Китаем в этой сфере, выделили $52,7 млрд.

США рассматривают варианты и других санкций против Китая — о них они задумались после обострения ситуации на Тайване. Таким образом Вашингтон хочет удержать Пекин от вторжения на остров. Какие именно новые запреты обсуждаются, пока неизвестно. (moscowtimes.ru)