США готовы заплатить $11 млн за информацию о двух главарях группировки АКАП

Соединенные Штаты объявили о денежном вознаграждении в размере $11 млн за информацию, которая будет способствовать поимке двух главарей действующей преимущественно в Йемене террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове». Об этом в воскресенье сообщила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-awsat .

По информации газеты, Пентагон готов предложить многомиллионную награду за сведения, «которые приведут к аресту двух боевиков, являющихся претендентами на место недавно ликвидированного главаря АКАП Касема ар-Райми». Речь идет о боевиках Сааде аль-Авлаки и Халеде Батарфи. За информацию о первом террористе Вашингтон обязуется выплатить $6 млн, за сведения о втором — $5 млн.

| 2020-02-10T00:52:37+00:00 10 февраля 2020, 08:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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