США готовы заплатить $11 млн за информацию о двух главарях группировки АКАП

Соединенные Штаты объявили о денежном вознаграждении в размере $11 млн за информацию, которая будет способствовать поимке двух главарей действующей преимущественно в Йемене террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове». Об этом в воскресенье сообщила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-awsat .

По информации газеты, Пентагон готов предложить многомиллионную награду за сведения, «которые приведут к аресту двух боевиков, являющихся претендентами на место недавно ликвидированного главаря АКАП Касема ар-Райми». Речь идет о боевиках Сааде аль-Авлаки и Халеде Батарфи. За информацию о первом террористе Вашингтон обязуется выплатить $6 млн, за сведения о втором — $5 млн.