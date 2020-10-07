США доставили в страну двух боевиков ИГ, обвиняемых в убийстве американцев

Соединенные Штаты доставили в страну двух британских боевиков террористической организации «Исламское государство» Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха, обвиняемых в убийстве американских граждан в Сирии.

«Я рад сообщить, что они сейчас находятся в тюрьме ФБР и скоро [в течение среды] появятся в федеральном суде восточного округа Вирджинии», — сказал в среду на пресс-конференции помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности.

«Данные обвинения являются результатом многолетней работы в поиске справедливости для наших граждан, убитых ИГ. Хотя мы не можем их вернуть, но способны и восстановим справедливость для них», — говорится в распространенном заявлении министра юстиции и генерального прокурора страны Уильяма Барра.(ТАСС)