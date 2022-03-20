США выделят Молдове $30 млн долларов в качестве помощи для приема украинских беженцев. Об этом заявил в воскресенье в ходе брифинга посол США в Молдове Кент Дойл Лонгсдон.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Кишинев заверил президента Майю Санду, что американские партнеры помогут Молдове справиться с кризисом. Сейчас мы исполняем это обещание: США выделят более $300 млн в качестве помощи Украине и всему региону. Также в ближайшие шесть месяцев Молдове выделят $30 млн для помощи беженцам», — сказал глава американской дипломатической миссии.

Посол также заявил, что в настоящее время «нет признаков того, что конфликт напрямую затронет Молдову». «На Украине очень тяжелая ситуация. Мы внимательно следим за новостями, но сейчас нет никаких признаков того, что Молдова может стать объектом нападения», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что в Вашингтоне «надеются, что приднестровская проблема будет решена в ходе переговоров в формате «пять плюс два» (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)». «Мы будем продолжать следить за ситуацией, чтобы каналы для диалога оставались открытыми», — заверил Лонгсдон.