Средняя зарплата в Баку достигла 927 манатов

В январе-октябре 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 927 манатов, сообщили в Бакинском городском управлении статистики. Ведомство отчиталось, что это на 9,7% больше, чем за отчетные месяцы минувшего года.

Удивляют не только данные о средней зарплате в столице, сколько то, что она по Баку выросла, тогда как во всей республике, напротив, весомо понизилась.

О том, что зарплаты по стране заметно упали, говорится в заявлениях официальных ведомств. В минувшем году средняя зарплата составит примерно 702 маната, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2021 год на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Он также сообщил, что, учитывая усиление прозрачности на рынке труда, среднемесячная заработная плата в наступившем году ожидается в размере 727 манатов.

А примечательно здесь то, что до начала ковидных ограничений, а именно, в январе – апреле текущего года по данным Государственного комитета статистики средняя зарплата наемных работников по стране составляла 744,5 маната. Получается, что за месяцы пандемии и карантинных ограничений средняя зарплата по стране сократилась на 42,5 манатов. По данным того же ведомства, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-ноябре текущего года сократились на 2% — до 5 тыс. 28,8 манатов. Т.е. после уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 45 млрд 499,1 млн манатов, что на 2,3% меньше показателя отчетных месяцев прошлого года.

Как же получилось, что зарплаты в главном городе страны, охваченном карантином и жесткими запретами на работу субъектов экономической деятельности, превысила уровень минувшего года? И сколько получают столичные жители на самом деле? Для ответа на этот вопрос достаточно приглядеться к объявлениям о приеме на работу, размещенным в социальных сетях и электронных кадровых площадках. Скажем сразу, многие местные фирмы по трудоустройству, как правило, размещавшие уведомления о вакансиях в сфере общепита, торговли и услуг, практически бездействуют. Иные фирмы закрывают свои страницы в соцсетях, другие вывешивают объявления о продаже этих страниц.

Так поступила фирма Vakantno трудоустройство, вывесившая объявление о продаже профиля в соцсети Facedook с 11 тысячью подписчиков. Последние объявления о приеме на работу во многих кадровых агентствах за март. В большинстве объявлений, опубликованных до пандемии, средние зарплаты наиболее популярных вакансий нянь, продавцов, официантов, домработниц и офисных работников колеблются в пределах 300 – 600 манатов. Более солидные трудоустройства, не теряющие клиентов даже в это непростое время, такие, как кадровое Агентство «Дипломат», продолжают вывешивать объявления о приеме на работу. В основном это помощь по дому – услуги домработниц, нянь, домашних поваров и сиделок преимущественно с проживанием на зарплату от 500 до 1000 манатов. Сократился, но никуда не делся спрос на квалифицированных работников – юристов, программистов, бухгалтеров, медработников. Предлагаются вакансии дизайнеров, электриков, операторов и даже флористов с зарплатой от 500 до 1000 манатов.

С ужесточением карантина с рынка труда практически «выпали» низкооплачиваемые работники сферы услуг, общепита и торговли. В большинстве своем они пополнили ряды безработных. С этой точки зрения, средняя заработная плата статистически возросла. Однако рост этот чисто формальный и обусловлен не реальным повышением зарплат, но уходом с рынка труда низкооплачиваемой рабочей силы. Одновременно жесткий карантин и уменьшение поступлений от нефти привели к сокращениям сотрудников и понижению заработной платы в государственном и частном секторе.

Правда, данные о количестве закрывшихся рабочих мест не раскрываются, начиная с апреля текущего года. Сама же статистика средних зарплат рассчитывается применительно к официально оформленным трудовым отношениям, а значит, не отражает реальную ситуацию на рынке труда. По подсчетам специалистов, только один из трех занятых граждан имеет официально оформленные трудовые отношения и получает «белую» зарплату, не говоря уже о серой ее части, выдаваемой «на руки».

И все же рост зарплат в сегменте легального рынка труда остается открытым, поскольку текущий кризис позитивной динамике не способствовал. Отслеживая логику заявлений министра экономики М. Джаббарова об открывшихся с марта десятках тыс. новых рабочих мест, можно предположить, что радужная статистика – результат «обеления» зарплат. Поскольку нуждающиеся в сотрудниках работодатели вынуждены оформлять трудовые отношения и получать для них пропуска.