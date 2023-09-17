Средняя номинальная заработная плата азербайджанцев подросла до уровня десятилетней давности и составила 544 доллара. Об этом информирует Государственный комитет статистики.

Как утверждает ведомство, среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 августа 2023 года доросла до 925,3 манатов ($544,3 по текущему курсу). Для сравнения, в 2013 году она составляла 541,4 долларов (919,70 манатов), а в 2014-ом, по данным статистики, азербайджанцы получали в среднем 567 долларов (963,90 манатов по текущему курсу).

Итак, зарплатный рост семи месяцев этого года уложился в 11,3% сверх прошлогоднего показателя, а самые высокие оклады традиционно фиксируют в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, профессиональной, научно-технической деятельности, а также сфере информации и связи. Говоря о номинальной зарплате, имеются в виду общие данные, поскольку ее вычисляют делением фонда начисленной заработной платы на среднесписочную численность работников и на количество месяцев за отчетное время. Так что показатель вполне себе символический, однако местные компании пытаются ему соответствовать и частенько подгоняют оклады персонала под цифры официальной статистики.

Конечно же, в массе своей бизнес, особенно мелкие и средние предприниматели не спешат подстраиваться под статистику. Как правило, для ориентира большинство работодателей используют минимальную заработную плату, составившую в этом году 345 манатов (202.941 долларов), и платят на 100 – 200 манатов больше этой суммы. Таким образом на местном рынке труда формируется медианная зарплата – величина, которая делит все количество рабочих мест на две равные части: 50% оплачиваются ниже этого значения и 50% — выше. Медиану считают наиболее четким показателем зарплатного уровня, однако свежие данные о ней отсутствуют. Известно лишь, что в минувшем году медианная зарплата азербайджанцев составила 424 маната (249,41 долларов).

Повышение средней номинальной зарплаты не только сигнал для определенных бизнес-кругов о том, сколько в среднем платить сотрудникам. От роста этого показателя зависит индексация пенсий. Пенсии у нас пересматривают к годовому росту средней номинальной зарплаты, поясняет депутат и эксперт Вугар Байрамов, поэтому нынешнее повышение зарплат имеет прямое отношение и к пенсионерам тоже.

«Ведь чем значительней вырастет по результатам года зарплата, тем на более высокий процент пересмотрят и пенсии, — делится он. — Сегодня для индексации трудовых пенсий используют два показателя: в январе каждого года получаемую на руки пенсию поднимают на процент повышения номинальной среднемесячной зарплаты за предыдущий год, а пенсионный капитал пересматривают к уровню роста цен. К тому же используемая с этого года единая система индексации рассчитана на повышение выплат всем трудовым пенсионерам на процент прироста зарплат».

Если тенденция зарплатного роста этих семи месяцев сохранится, то, как утверждает эксперт, в январе следующего года пенсии поднимут примерно на 11 процентов. «Разумеется, точную информацию объявят ​​в январе следующего года, но в любом случае пенсии поднимут на уровень роста зарплат. С этой точки зрения, темпы роста среднемесячной заработной платы важны не только для тружеников, но и пенсионеров».

Однако интрига ситуации в том, что динамика повышения зарплат в этом году несколько отстает от прошлогодней. По итогам минувшего года усредненные оклады наших тружеников подросли где-то на 15 процентов, на столько же повысили и страховую часть пенсии. Инфляция, влияющая на индексацию пенсионного капитала, в нынешнем году тоже замедлилась. ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции в Азербайджане в 2023 году на уровне 8,3%, а в прошлом году она составила 14 процентов. Иными словами, если текущие темпы повышения средних зарплат сохранятся, индексация пенсий в январе будущего года будет заметно ниже, чем в этом году.