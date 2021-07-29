Стоимость газа на европейском спотовом рынке (продажа на условиях немедленной поставки) установила новый рекорд, превысив 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

В частности, цена голубого топлива «на день вперед» на голландском хабе Title Transfer Facility (TTF), являющимся самым ликвидным в Европе, вырос на пять процентов, до 484 долларов.