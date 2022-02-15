Право глав государств — участников ОДКБ самостоятельно принимать решение об использовании вооруженных сил своей страны на территории других государств без одобрения парламента — это требование времени. Об этом заявил председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, передает ТАСС.

«Необходимо пойти по линии законодательного оформления права высшего руководства страны, главнокомандующего без какого-либо дополнительного обсуждения в парламентских комитетах и в парламентах использования вооруженного контингента своей страны в миссиях ОДКБ. Это требование времени. Потому что ситуация может развиваться по-разному», — отметил парламентарий в ходе круглого стола, посвященного международному сотрудничеству в борьбе с глобальными вызовами и угрозами.

Он также напомнил, что это обсуждалось во время недавней встречи руководителей комитетов по международным делам стран — членов ОДКБ. От российской стороны прозвучал вопрос о том, что необходимо избегать ситуаций, когда парламенты вынуждены собираться несколько раз, поскольку с первого раза не удалось проголосовать за использование вооруженного контингента, подчеркнул Карасин. В качестве примера он привел ситуации в Кыргыстане и в Армении перед вводом войск в Казахстан. Парламентарий также заявил, что, по его ощущениям, это предложение «с пониманием было принято».

«Но такую работу надо проводить и доводить до конца. <…> Мы над этим поработаем», — заключил Карасин.

Понятно, чей интерес блюдет в данном случае российский дипломат и депутат. Ведь в случае принятия этого предложения в столицах стран ОДКБ, значительно упростится задача для Кремля, если он вдруг решит втащить эти государства в какую-нибудь авантюру с вводом войск в чужую страну. Теперь ему уже не надо будет ждать разрешения парламентов, например, Кыргызстана и Армении, достаточно будет надавить на президента Жапарова и премьера Пашиняна.

В общем, пожелание озвучено. Но примут ли его как руководство к действию в самих странах ОДКБ? Нужно ли им это?

Своим мнением по этому поводу поделились с # эксперты из стран-членов ОДКБ.

Бениамин Погосян, директор Центра политических и экономических стратегических исследований (Ереван):

— Насколько я понимаю, это довольно странное требование, потому что даже в чисто президентских республиках, например, в США, нужно решение парламента (то есть, Сената и Палаты представителей), чтобы страна начала военные действия. Да, там бывают исключения, например, War Act после атак 11 сентября 2001 года дал президенту кое-какие полномочия по применению вооруженных сил без согласования с Конгрессом. Но все-таки это было исключение из правил. А в основном даже президентские республики должны получать согласие своих парламентов на такие действия.

Что касается Армении, это парламентская республика, то есть всё подчиняется Национальному собранию. Это единственный орган, который избирается напрямую народом. Премьер-министр у нас избирается парламентом. Но интересно то, что решение о передислокации армянских миротворцев в Казахстан принималось без парламента. То есть, это было только решение правительства. Так что, это новое предложение Армении не касается – потому что по Конституции Армении правительство может без согласия парламента принимать решения об отправке миротворческого контингента в Казахстан или в любую другую страну. Я думаю, что это неправильно для Армении.

То есть, не думаю, что то, что предлагает господин Карасин, правильно. К сожалению, в Армении это уже действует. Но это нехорошо.

Сергей Жаворонков, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Практического значения этот вопрос не имеет: в парламентах всех стран, кроме Кыргызстана, правящие партии имеют абсолютное большинство, но и в Кыргызстане, как показали казахские события, правящая коалиция вполне надежна даже для столь деликатного вопроса (кыргызы — родственный казахам народ с очень близким языком).

Практического значения вопрос не имеет еще и потому, что Россия сейчас имеет обыкновение действовать, не обращая особого внимания на букву закона. Скажем, в 2014 г. Совет Федерации 1 марта дал согласие на использование вооруженных сил за пределами РФ, а 25 июня прекратил срок его действия. Но основные боевые действия в Украине, как мы знаем, шли в июле-августе 2014 г. Путин просто объяснил, что там воевали «шахтеры и трактористы». Так что, думаю, что высказывания отставного замглавы МИД России, отправленного на пенсию в Совет Федерации (обычная карьера для многих чиновников), не несут в себе какого-то глубокого смысла и тайного послания.

Казбек Бейсебаев, казахстанский политолог:

— Позиция председателя Комитета Совфеда по международным делам понятна. После событий у нас в Казахстане РФ, как главный член ОДКБ, хочет, чтобы решения по переброске войск принимались быстро и на уровне глав государств и правительств. Давайте скажем прямо, в операции ОДКБ в Казахстане были задействованы в основном силы ВС России, а участие других стран было не столь значительным. Поэтому, в случае повторения таких событий как в Казахстане, Кремль может сам, не дожидаясь никого, быстро перебросить свои силы. То есть, нет особой нужды давить на страны-партнеры.

Думаю, что заявление Карасина связано с тем, чтобы показать остальному миру, что РФ намерена действовать вместе с партнерами синхронно и быстро.