Спецпредставитель США по Сирии едет в Турцию

Делегация во главе со спецпредставителем Госдепа США по Сирии Джеймсом Джеффри в среду прибудет в Турцию, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщается, в ходе переговоров делегации США с представителями турецких властей будет обсужден вызывающий общую обеспокоенность сторон инцидент с нападением сил режима Башара Асада на турецких военных в Идлибе.

Кроме того, стороны обменяются мнениями относительно реализации резолюции 2254 СБ ООН по Сирии.

Вслед за Турцией американский дипломат отправится в Германию, где примет участие в намеченной на 13 февраля Мюнхенской конференции по безопасности.

| 2020-02-11T00:59:22+00:00 11 февраля 2020, 09:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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