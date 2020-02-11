Спецпредставитель США по Сирии едет в Турцию

Делегация во главе со спецпредставителем Госдепа США по Сирии Джеймсом Джеффри в среду прибудет в Турцию, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщается, в ходе переговоров делегации США с представителями турецких властей будет обсужден вызывающий общую обеспокоенность сторон инцидент с нападением сил режима Башара Асада на турецких военных в Идлибе.

Кроме того, стороны обменяются мнениями относительно реализации резолюции 2254 СБ ООН по Сирии.

Вслед за Турцией американский дипломат отправится в Германию, где примет участие в намеченной на 13 февраля Мюнхенской конференции по безопасности.