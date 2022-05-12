Совет Европы получил заявку частично признанной республики Косово на вступление в организацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СЕ.

«Мы можем подтвердить, что заявка о членстве была получена и передана в Комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы», — рассказали в пресс-службе.

Республика Косово — частично признанное государство. Согласно конституции Сербии, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. В свою очередь, северная часть Косова, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.

Президент Сербии Александар Вучич указывал на то, что планы властей Косова подать заявку на членство в Совете Европы являются нарушением международного права и всех норм и резолюций Совбеза ООН 1244.

В связи с этим шагом Сербия созвала Совет национальной безопасности.