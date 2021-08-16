Совет безопасности ООН призвал к срочному прекращению боевых действий в Афганистане и созданию нового правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Члены Совета безопасности призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и к созданию путем инклюзивных переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным», — говорится в заявлении Совбеза ООН.

Отмечается, что заявление СБ ООН по Афганистану не содержит упоминаний о признании или непризнании талибов и их государства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.