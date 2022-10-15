Сотрудник ЧВК «Вагнера» и сотрудница ФСБ попросили политическое убежище у Франции.

Об этом The Insider сообщил основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Один человек имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая – сотрудница ФСБ. … Сейчас каждый из этих людей будет давать показания про военные преступления, надеюсь, у них будет возможность сотрудничества с международным расследованием и дачи показаний в отношении Евгения Пригожина и других лиц путинского режима. Один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них», – сообщил Осечкин.

Он также отметил, что оба оказались в одном самолете, и каждый решил, что второго прислали за ним.

«Оба синхронно пошли запрашивать политическое убежище и международную защиту, это выглядело очень странно – каждый из них решил, что второй здесь по его душу. У французской полиции и службы безопасности аэропорта тоже возникли подозрения, ситуация нестандартная», – рассказал Осечкин.

Правозащитник также заявил, что у сотрудницы ФСБ «достаточно серьезный инсайд, связанный с документооборотом, с большим количеством важной информации».

«И в связи с вторжением в Украину, и по происходящим в последнее время процессам по линии департамента контрразведки и Министерства обороны», – добавил он.