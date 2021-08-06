Состояние правозащитника Огтая Гюлалыева резко ухудшилось накануне, после того, как у него выпала гастрономическая трубка. Днем у него резко повысилась температура. По предварительным предположениям врачей причиной тому стало попадание инфекции в брюшную полость.

В частной клинике EGE Hospital Огтаю Гюлалыеву сделали МРТ головы и каких-либо новых нарушений в головном мозге не было выявлено. Врачи пришли к выводу, что ухудшение состояние связано с проблемами в брюшной полости, возникшими в результате выпада гастрономической трубки. Обследование активиста продолжается. (Туран)