Целью для ядерных ударов России будет не Украина, а Германия и Великобритания.

Такие угрозы написал близкий соратник Путина, депутат госдумы РФ Андрей Гурулев у себя в Telegram.

По словам этого депутата, применять ядерное оружие против Украины Москве «неинтересно», поскольку в его фантазиях россияне «будут тут жить».

«Байден рассуждает о применении нами ядерного оружия, говорит о последствиях для России. Аналитики у них вроде неплохие, но они говорят, что мы применим ядерное оружие против Украины. Украина здесь неинтересна, нам там еще жить, совсем другие цели будут», — написал Гурулев.

По его словам, целью для Кремля будут территории Германии и Великобритании, которые российский депутат грозится превратить в «марсианскую пустыню».

«Довольный сытый немецкий бюргер, у которого уже начинает мерзнуть задница, должен четко понимать, что если по Берлину будет нанесен удар, то это вызовет полный хаос во всем государстве и его кончину. Если Байден говорит о последствиях, то какие они будут, когда мы Британские Острова превратим в марсианскую пустыню тактическим оперативным оружием без ядерного потенциала? Как они свою 5-ю статью примут, если от государства, которое надо бы защитить, ничего не останется?», — изложил свои бредни Гурулев. (unian.net)