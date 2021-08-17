Внесена ясность в вопрос требования у родителей ковид-паспортов в детсадах.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в Управлении учреждений дошкольного образования и детсадов города Баку, управление не установило никаких требований для учреждений дошкольного образования по данному вопросу.

Отметим, распространилось утверждение о том, что со следующей недели у родителей, дети которые ходят в детские сады, будут требовать копию документа о вакцинации против вируса COVİD-19. Утверждается, что при наличии каких-то противопоказаний от вакцинации родители должны предъявлять и этот документ. В противном случае, детей, родители которых не прошли вакцинацию, не пустят в детсад.