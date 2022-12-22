У российской пропаганды продолжается непрерывный «пожар» из-за визита президента Владимира Зеленского в США. Топ-пропагандист Владимир Соловьев традиционно отреагировал истерикой и «намеками», которые видел везде, даже в галстуке американского президента Джо Байдена.

Во время своего пропагандистского стрима Соловьев заявил, что на встрече Зеленского и Байдена везде были «тайные намеки». В частности, он обратил внимание на кроссовки министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Для встречи глава МИД выбрал кроссовки бренда New Balance с эмблемой N. Впрочем, Соловьев увидел там рашистскую «Z». Более того, в галстуке Байдена рупор Кремля увидел еще один «намек», убеждая, что это георгиевская ленточка.

В то же время неподдельная истерика у Соловьева началась, когда он комментировал пресс-конференцию лидеров. Он заявил, что Зеленского надо «просто уничтожить» после его заявлений о разгроме оккупантов на поле боя.

«Мы, оказывается, битву за Киев проиграли. Угу… Это, когда в Стамбуле жест доброй воли, и мы отвели свои войска от Киева и Чернигова. Это, оказывается была битва, которую мы проиграли. Из Херсона мы ушли. Правда, интересная битва, в которой мы ничего не потеряли. Из людей никого не потеряли. Харьков — да, неприятно. Правда, Харьков… к сожалению… Ну, это отдельная тема. Жаль, что я так и не вижу наказанных: ни расстрелянных, ни осужденных», — заявил взбешенный пропагандист.

Кроме того, его возмутило то, что Зеленский заявил о провале всех целей РФ в Украине. Конечно, Соловьев поспешил убедить зрителей, что это неправда. Впрочем, получилось не слишком убедительно.

Соловьев напомнил, что Байден пообещал «поддерживать Украину, пока Украина есть». Пропагандист ответил в припадке: «Значит, Украины не будет. Значит, ее не будет». (unian.net)