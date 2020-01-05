Солнце максимально сблизится с Землей

Солнце 5 января максимально приблизится к Земле. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Точку Перигелия наша планета пройдет в 10.48, передает РИА Новости.

Перигелий – ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы. Перигелий орбиты Земли находится на расстоянии 147 098 291 километров, что примерно на 2,5 миллиона километров меньше среднего расстояния до Солнца. Земля проходит перигелий 2 — 5 января, в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния в северном полушарии.

Полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 километра в секунду.