Президент России Владимир Путин подписал указ, который уравнивает товары из подконтрольных сепаратистам районов с востока Украины с товарами российского производства, упростив тем самым возможности импорта угля и металлургической продукции.

Российский лидер поручил кабмину в месячный срок предпринять соответствующие шаги по упрощению ввоза продукции из Донецкой и Луганской областей Украины, передает Anadolu.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что тем самым власти РФ создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий. «Это означает, что создается возможность для дальнейшей не ползучей, а взрывной интеграции. Это уже реально как пылесосом затягивается экономика оккупированных территорий в РФ», — сказал он.

Российские эксперты же считают, что отныне товары из Донбасса будут занимать большее место в сети магазинов на российском рынке, а России станет проще импортировать уголь и металлургическую продукцию в страну.

Объем производства угля в Украине по состоянию на 2013 год составлял 84 млн тонн. До 75 процентов из этого объема приходилось на Донецкую и Луганскую области, которые с 2014 года находятся под контролем пророссийских сепаратистов.

Спустя некоторое время, Украина направила России ноту протеста в связи с указом, согласно которому продукция, производимая в подконтрольных сепаратистам районах на востоке Украины, допускается к участию в госзакупках наравне с российскими товарами.

«Данный указ расценивается как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства», — говорится в сообщении украинского МИД.

В МИД Украины подчеркнули, что данный указ демонстрирует политику России по затягиванию подконтрольных сепаратистам территорий Донбасса в экономическую и политическую сферу своего влияния. Действия Москвы противоречат обязательствам по Минским соглашениям, отметили в МИД.

Украина будет продолжать консолидировать международную поддержку, чтобы заставить Россию вывести ситуацию на политический и дипломатический путь урегулирования, отметили в ведомстве.

Действительно, не является ли этот указ Путина такой попыткой ползучей аннексии сепаратистских регионов Украины, где стоят российские военные, через экономические рычаги? Сначала полное привязывание этих территорий к себе с помощью торгово-экономических инструментов, а потом уже и объявление их частью РФ. Вот только зачем? Ведь тот же аннексированный Крым никто так и не признал частью России.

На эти вопросы # ответил Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии:

— В первую очередь хочу подчеркнуть, что не существует никаких «пророссийских сепаратистов». Все высшие должности в так называемых ЛНР/ДНР заняты людьми, которые были подобраны и утверждены на эти позиции российскими спецслужбами.

В 2014-2015 годах Донецк преимущественно контролировался структурами ФСБ. Так, например, вице-премьером так называемой ДНР был офицер ФСБ под прикрытием Владимир Антюфеев, который до того принял участие в оккупации Крыма, а ещё ранее занимал должность министра госбезопасности Приднестровья.

Луганск, преимущественно, контролировало ГРУ МО РФ.

Однако, к 2018-2019 году ситуация поменялась, и ГРУ МО РФ усилило свои позиции. Так, в назначении Дениса Пушилина главарем ДНР принимал участие Владислав Сурков, помощник Путина, близкий к ГРУ. Производственный комплекс региона до недавнего времени контролировал Александр Ананченко, близкий к беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который ныне выполняет черную работу в коммерческой сфере для Администрации президента РФ.

Затем он был заменён на Владимира Пашкова.

Таким образом, на данный момент Кремль полностью контролирует администрацию на оккупированных территориях.

Содержание «ДНР» и «ЛН» влетает российскому бюджету в большую копеечку. Поэтому бесконечно тратить деньги на дотации они, конечно, не могут.

Однако, очевидно, что решения о торговле могут быть связаны и с энергетической войной, развязанной Кремлём против Украины в преддверии отопительного сезона.

Владимир Зеленский декларировал, что Киев не будет покупать энергоносители с оккупированных территорий. А больше там почти ничего не производится.

Многие предприятия порезаны и выкрадены в Россию.

С моей точки зрения, к масштабным изменениям это не приведёт. Признание товаров с территории Отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) — это демонстративная мера, направленная, в большей степени, на эскалацию напряжения, и сигнал западным странам-участникам Нормандского формата о том, что никакого мирного процесса не будет.

В меньшей степени, это попытка хоть как-то снизить уровень расходов на содержание оккупированных регионов востока Украины.

С моей точки зрения, такого рода шаги, направленные на эскалацию конфликта с Украиной, со стороны Кремля будут продолжаться, пока Путина не поставят на место.