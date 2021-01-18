Со спутника Azerspace-1 начали вещание новые турецкие и кыргызские каналы

В список телевизионных каналов, транслируемых со спутника Azerspace-1, добавлены новые турецкие и кыргызские каналы.

Как сообщили «АПА-Экономике» в ОАО «Азеркосмос», между ОАО и кыргызстанскими каналами «Ayan TV» и «Super TV» подписан коммерческий договор.

Согласно договору, отныне каналы Ayan TV и Super TV будут транслироваться в странах Центральной Азии через спутник Azerspace-1. На указанных каналах на русском и кыргызском языках транслируются политические, социальные, экономические и культурные программы Кыргызстана.

Каналы Ayan TV и Super TV вещают на частоте 11104/V/13000.

Также со спутника “Azerspace-1” начал транслироваться канал Euro 90 TV, вещающий в Европе и имеющий многочисленных зрителей. На канале Euro 90 TV на турецком и английском языках транслируются программы об инновациях, шоу, развлечениях и политических темах, происходящих в Европе и мире. Канал Euro 90 TV вещает на частоте 11095/X/30000.